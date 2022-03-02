«Авангард» в овертайме вырвал победу в первом матче плей-офф с «Ак Барсом»
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Сегодня, 2 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречался с омским «Авангардом». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2022, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Цегларик, Шарипзянов) – 53:01 (5x5) 1:1 Кагарлицкий (Коваленко, Демерс) – 55:36 (5x5) 1:2 Прохоркин (Цегларик) – 63:52 (3x3)
На 53-й минуте при счёте 1:0 Николай Прохоркин совершил сольный проход: набрал скорость, ворвался в зону, ушёл от Дмитрия Юдина и в ближнем бою переиграл голкипера казанцев Тимура Билялова. Через две с половиной минуты Дмитрий Кагарлицкий сумел восстановить равенство в счёте — 1:1. На 4-й минуте овертайма победу омичам принёс гол Прохоркина, оформившего дубль.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч состоится 4 марта в Казани.
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