«Авангард» в овертайме вырвал победу в первом матче плей-офф с «Ак Барсом»

Сегодня, 2 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречался с омским «Авангардом». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

На 53-й минуте при счёте 1:0 Николай Прохоркин совершил сольный проход: набрал скорость, ворвался в зону, ушёл от Дмитрия Юдина и в ближнем бою переиграл голкипера казанцев Тимура Билялова. Через две с половиной минуты Дмитрий Кагарлицкий сумел восстановить равенство в счёте — 1:1. На 4-й минуте овертайма победу омичам принёс гол Прохоркина, оформившего дубль.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч состоится 4 марта в Казани.