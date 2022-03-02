Главный тренер минского «Динамо» объяснил, почему клуб пропустил 7 голов за период от СКА

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче первого раунда плей-офф КХЛ со СКА (3:8, 0-1).

«Наша команда провела очень хороший первый период, было обидно, что во втором периоде растратили преимущество. Не сделали то, что должны делать. Слишком много потерь, слишком много удалений. СКА получил много большинства, а это опасная команда, которая реализует свои возможности. В третьем периоде мы вернулись к своей игре, но не добились результата. Матч закончен, в плей-офф уже не имеет значения, с каким счётом мы проиграли — 2:3 или 3:8. Позитив в том, что мы выиграли первый и третий периоды, теперь надо подчистить второй период. Это наша вина, мы сами себе испортили игру вторым периодом, это расстраивает.

Не мало ли мы играли в паузу перед плей-офф? Я не использую это как оправдание, но некоторые команды действительно сыграли по 7-8 матчей, а мы – только один, но сегодня у нас такой результат не от этого. В первом периоде мы хорошо смотрелись, но в некоторых эпизодах парни выглядели уставшими, закрепощёнными, это сделало сегодняшний результат.

Почему проиграли второй период? Мы играли не так, как должны были, потеряли дисциплину. Мы небрежно обращались с шайбой, что приводило к опасным ситуациям у наших ворот и удалениям. Против такого соперника так играть нельзя. Мы были немного заржавелыми и небрежными. Мы знаем, что надо делать, но не делали этого во втором периоде. Надо подчистить эти моменты», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.