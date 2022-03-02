Вудкрофт: СКА — опасная команда, с ней нельзя расслабляться даже на 5-6 минут

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче первого раунда плей-офф КХЛ со СКА (3:8, 0-1).

«Мы готовы к этой серии, дело не в том, что нам надо чему-то научиться. Второй период показал, что случится, если мы играем не так, как должны. Мы не были этим удивлены, СКА — опасная команда, с ней нельзя расслабляться даже на 5-6 минут. Мы расслабились и сами в этом виноваты. Жду, что мы хорошо себя покажем в следующем матче и дадим бой сопернику. Мы будем бороться до последнего.



Уверен, что Усов чувствует себя хорошо. Он боец, хотел оставить след в этой игре, решил выбрать такой способ. И это хорошо. Он молодой парень, который только обтачивает зубы в этой лиге. Он великолепный игрок и настоящий боец. Рад, что он не стал уходить от драки и показал, что у нашей команды есть характер.



Рыбара заменили не потому, что он в чём-то виноват. Мы хотели защитить его уверенность в себе и встряхнуть команду. Во втором периоде мы бросили его на произвол судьбы.

Вряд ли мы увидим Бенгтссона в этой серии», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.