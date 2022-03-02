Шарипзянов: не думаю, что серия «Ак Барс» — «Авангард» должна быть в первом раунде

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (2:1 ОТ, 1-0).



«Хорошая плотная игра. Наверное, не для первого раунда игра. До первого гола игра, наверное, была, но получилось, что пропустили.



Когда узнали, что играем с «Ак Барсом», поняли, что будет очень плотная серия. Не думаю, что эта серия должна быть в первом раунде. Похоже на финал конференции. Наверное, так же будет играться в каждом матче»», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, сегодня, 2 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречался с омским «Авангардом». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).