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Кагарлицкий — о проигрыше «Авангарду»: не знаю, что сказать. Возможно, «Ак Барс» перегорел

Кагарлицкий — о проигрыше «Авангарду»: не знаю, что сказать. Возможно, «Ак Барс» перегорел
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» (1:2 ОТ, 0-1).

«Даже не знаю, что сказать. Проиграли первый матч. Хотели победить. Были заряжены, возможно, даже немного перегорели. Обидно, что проиграли, но серия длится до четырёх побед. Будем готовиться к следующей игре».

«Хороший хоккей, знаем, как играет «Авангард», но сегодня они немножко лучше оказались. Могли и должны были реализовывать большинство», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, сегодня, 2 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречался с омским «Авангардом». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

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