Барбашёв отличился в матче с «Рейнджерс», продлив результативную серию до 4 игр

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Сент-Луис Блюз». Завершился второй период, гости ведут – 3:2.
За три минуты до окончания второй двадцатиминутки хоккеисты «Блюз» уступали «Рейнджерс» в две шайбы. Однако им всё же удалось перевернуть ход игры – сначала отставание сократил Райан О’Райлли, а затем, спустя минуту, отличился и 26-летний российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв, а ещё через минуту гости вышли вперёд усилиями Дэвида Перрона.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».
Таким образом, у Барбашёва уже 41 (17+24) очко в 52 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+9». Он совершает результативные действия уже в четырёх матчах кряду – всего за этот отрезок он набрал семь (2+5) очков.
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