Радулов прервал 10-матчевую безголевую серию, поразив ворота «Лос-Анджелеса»
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В эти минуты в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Даллас Старз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». Идёт третий период, хозяева ведут в счёте – 4:3.
В конце второй двадцатиминутки в составе «Старз» отличился 35-летний российский нападающий Александр Радулов, забросивший шайбу в большинстве с передач Райана Сутера и Джейми Бенна.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Далласа».
Таким образом, Радулову удалось прервать свою 10-матчевую безголевую серию. Он забросил лишь третью шайбу в этом сезоне, также на его счету 15 результативных передач в 47 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «-14».
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