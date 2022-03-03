Артемий Панарин, набравший три очка, признан второй звездой встречи с «Сент-Луисом»

30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:3), отметившись заброшенной шайбой и ассистентским дублем, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Лучшим игроком матча признан автор победного гола – нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, а замкнул тройку сильнейших в этой игре защитник «синерубашечников» Адам Фокс, оформивший ассистентский хет-трик.

Напомним, в этой игре составе «синерубашечников» отличились Алекси Лафренье, Райан Строум, Патрик Немет, Крис Крайдер и Артемий Панарин, а за «Блюз» забрасывали Райан О’Райлли, Иван Барбашёв и Дэвид Перрон.

Ворота «Нью-Йорка» защищал Игорь Шестёркин, отразивший 28 бросков из 31. У его визави из «Сент-Луиса» Вилле Хуссо – 24 из 28.