Мирошниченко может пропустить весь следующий сезон из-за проблем со здоровьем

Омский «Авангард» на официальном сайте сообщил, что молодой форвард команды Иван Мирошниченко проходит лечение в Германии. Он может пропустить следующий сезон.

«После одного из обследований у хоккеиста «Авангарда» Ивана Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем, в настоящий момент игрок проходит лечение в Германии. Существует вероятность того, что он пропустит весь следующий сезон.

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Хоккейный клуб «Авангард» окажет игроку полную поддержку, возьмёт на себя все расходы, связанные с лечением. Желаем Ване скорейшего выздоровления и возвращения на лёд!» – написано в заявлении клуба.

Напомним, последний матч Иван провёл за фарм-клуб «Омские Крылья» 14 января. Всего на его счету 16 очков в 31 матче ВХЛ.