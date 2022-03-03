Мирошниченко может пропустить весь следующий сезон из-за проблем со здоровьем
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Омский «Авангард» на официальном сайте сообщил, что молодой форвард команды Иван Мирошниченко проходит лечение в Германии. Он может пропустить следующий сезон.
«После одного из обследований у хоккеиста «Авангарда» Ивана Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем, в настоящий момент игрок проходит лечение в Германии. Существует вероятность того, что он пропустит весь следующий сезон.
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Хоккейный клуб «Авангард» окажет игроку полную поддержку, возьмёт на себя все расходы, связанные с лечением. Желаем Ване скорейшего выздоровления и возвращения на лёд!» – написано в заявлении клуба.
Напомним, последний матч Иван провёл за фарм-клуб «Омские Крылья» 14 января. Всего на его счету 16 очков в 31 матче ВХЛ.
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