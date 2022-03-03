Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 3 марта

Сегодня, 3 марта, состоятся три матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Два из них – в Восточной конференции и один – в Западной. Команды проведут вторые матчи друг с другом.
Восточная конференция:
17:00 мск, «Металлург» – «Барыс» (счёт в серии 0-1);
17:00 мск, «Трактор» – «Нефтехимик» (счёт в серии 1-0).
Западная конференция:
19:30 мск, ЦСКА – «Локомотив» (счёт в серии 1-0).
Напомним, во второй раунд плей-офф уже вышел московский «Спартак». Из-за решения «Йокерита» сняться с плей-офф КХЛ, красно-белые автоматически прошли в следующий раунд.
Ранее первые матчи плей-офф состоялись и у других команд. «Салават Юлаев» выиграл у «Сибири», «Ак Барс» обыграл «Авангард», «Северсталь» победила московское «Динамо», а СКА переиграл «Динамо» из Минска.
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