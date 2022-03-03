Панарин признан первой звездой дня в НХЛ, Радулов – второй

Сегодня, 3 марта, состоялись очередные матчи Национальной хоккейной лиги. По итогам игрового дня были определены три звезды. Две из них – российские хоккеисты.

Первой звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого две результативные передачи и гол во встрече с «Сент-Луис Блюз» (5:3).

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов стал второй звездой – он забросил победную шайбу в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).

Тройку замкнул голкипер «Баффало Сэйбрз» Крэйг Андерсон, отразивший 29 бросков из 30 в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:1).

В текущем сезоне Панарин провёл 49 матчей и набрал 59 очков: забросил 15 шайб и отдал 44 результативные передачи.

Радулов принял участие в 47 встречах и отметился 18 баллами за результативность: забил три гола и отдал 15 передач.