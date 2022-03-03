«Верим, что ты справишься с болезнью и вернёшься на лёд». ФХР поддержала Мирошниченко

Федерация хоккея России в «Инстаграме» выразила поддержку форварду «Авангарда» «Авангарда». 3 марта клуб сообщил о болезни хоккеиста, из-за которой он может пропустить весь следующий сезон.



«У нападающего Ивана Мирошниченко диагностированы серьезные проблемы со здоровьем. В настоящий момент он проходит лечение в Германии и может пропустить следующий сезон.



Иван, верим, что ты справишься с болезнью и вернёшься на лёд. Стойкости и сил!» – написала пресс-служба ФХР в «Инстаграме».



Напомним, последний матч Иван провёл за фарм-клуб «Авангарда» «Омские Крылья» 14 января. Всего на его счету 16 очков в 31 матче ВХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что у форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова обнаружена опухоль головного мозга. Он также проходит лечение в Германии.