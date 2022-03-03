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Граовац: у «Динамо» Мн есть все шансы перевернуть ход серии со СКА

Граовац: у «Динамо» Мн есть все шансы перевернуть ход серии со СКА
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Нападающий минского «Динамо» Тайлер Граовац рассказал, что у его команды есть шансы в серии с петербургским СКА.

«Это была лишь первая игра долгой серии. Пока мы уступаем, но это ещё не итоговый результат. Нам надо проанализировать ошибки, сделать правильные выводы, сохранить то, что получалось хорошо. И дальше от этого отталкиваться. Думаю, у нас есть все шансы, чтобы изменить ход этой серии.

Это плей-офф – важный момент для любого игрока. Каждый хочет побеждать. Следующий матч будет важным.

Меня в соцсетях сравнивали с Макдэвидом или Коробовым, кто больше вдохновил? Не сказал бы, что кто-то конкретно меня вдохновил. Это игровой момент. Увидел свободное пространство и партнера в выгодной позиции, сделал все, чтобы эта атака получилась голевой.

Мы ждали такую игру. Знали, что у них много мастеровитых игроков и им нельзя давать много возможностей. Но получилось, что было много удалений, которые погубили нас, сказались на счёте. Если мы исправим эти ошибки, то все будет хорошо, – цитирует Граоваца официальный сайт минчан.

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