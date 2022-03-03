Плющев: «Динамо» будто вышло поиграть для аппетита. Не знаю, что происходит с командой

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением по поводу первых матчей Кубка Гагарина в Западной конференции.



«Будут ли ЦСКА и «Локомотив» в дальнейших матчах серии действовать в закрытом стиле? Не знаю. Дело в том, что идет плей-офф, игры на вылет, поэтому ясно, что любая команда будет искать счастье у чужих ворот, поэтому не думаю, что команды будут закрываться. Конечно, обороне они должны предъявлять определённое внимание, без этого никак нельзя. Здесь вопрос заключается в исполнительском мастерстве. По крайней мере, чем выше исполнительское мастерство у игроков, тем активнее они будут играть.



Игра Шалунова? У него не задался сезон. По какой причине? Не знаю. Не скажу, что он как-то ярко сыграл. Он сыграл хорошо, может как-то поймал игру свою и в дальнейшем, действительно, покажет игру более яркую.



Что исправить «Динамо», чтобы остановить «Северсталь»? «Динамо» в первом матче выглядело настолько неубедительно, даже несмотря на то, что в составе «Северстали» есть олимпийские чемпионы. «Динамо» далеко не показало ту игру, которую от неё ждут руководители и болельщики. Ни в тактическом плане, ни в физическом плане они не были лучше. Не знаю, что там происходит с командой. Очень слабо сыграли вратари. Надо было, наверное, к плей-офф готовиться более серьёзнее, нельзя было рассчитывать на авось. Такое ощущение было, что ребята вышли поиграть для аппетита», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым