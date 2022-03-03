М. Воробьёв: на игру соперника СКА не смотрит. Мы стараемся отталкиваться от своей

Нападающий СКА Михаил Воробьёв прокомментировал результат первого матча плей-офф с минским «Динамо».

«Хорошая боевая игра была. Повезло, что реализовали большинство. Ребята вышли, забили – повели, стало полегче, и потом просто довели до победы.



Мне кажется, название «плей-офф» говорит само за себя – игры на вылет, нужно относиться серьёзно. Может, какая-то нервозность была, но потом, после силовых и всего остального всё прошло. Все успокоились и начали играть в свой хоккей.



Как сохранить концентрацию, когда команда за один период забивает семь голов? Нас тренеры контролируют. Говорят не смотреть на табло, счёт 0:0 – играем так же строго и действуем по плану.



В принципе на игру соперника мы не смотрим, стараемся отталкиваться от своей. Посмотрим, как будет дальше», – цитирует Воробьёва официальный сайт СКА.