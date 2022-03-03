Кошечкин сыграет в воротах «Металлурга» во втором матче серии с «Барысом»

Магнитогорский «Металлург» и казахстанский «Барыс» опубликовали составы на второй матч в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, который состоится на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и начнётся в 17:00 по московскому времени. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Барыса».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В составе «Металлурга» место в воротах займёт Василий Кошечкин. Также вместо Линуса Виделля в составе появился Филипп Майе.



«Металлург»:



Кошечкин (Олкинуора);

Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Кошелев;

Маклюков — Хультстрём, Голдобин — Зернов — Карпов;

Дронов — Минулин, Лайпсик — Майе — Коробкин;

Николаев, Никонцев — Неколенко — Аколзин — Юров.



«Барыс»:



Ортио (Бояркин);

Морроу — Мартинссон, Савицкий — Вей — Асетов;

Альсинг — Орехов, Михайлис — Валк — Лилья;

Савченко — Шалапов, Берглунд — Куник — Юрчо;

Шайхмедденов — Кайыржан, Петухов — Сагадеев — Шестаков.