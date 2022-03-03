Кошечкин сыграет в воротах «Металлурга» во втором матче серии с «Барысом»

Магнитогорский «Металлург» и казахстанский «Барыс» опубликовали составы на второй матч в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, который состоится на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и начнётся в 17:00 по московскому времени. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Барыса».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе «Металлурга» место в воротах займёт Василий Кошечкин. Также вместо Линуса Виделля в составе появился Филипп Майе.
«Металлург»:
Кошечкин (Олкинуора);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Кошелев;
Маклюков — Хультстрём, Голдобин — Зернов — Карпов;
Дронов — Минулин, Лайпсик — Майе — Коробкин;
Николаев, Никонцев — Неколенко — Аколзин — Юров.
«Барыс»:
Ортио (Бояркин);
Морроу — Мартинссон, Савицкий — Вей — Асетов;
Альсинг — Орехов, Михайлис — Валк — Лилья;
Савченко — Шалапов, Берглунд — Куник — Юрчо;
Шайхмедденов — Кайыржан, Петухов — Сагадеев — Шестаков.
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