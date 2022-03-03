«Трактор» и «Нефтехимик» опубликовали составы на 2-й матч в рамках плей-офф Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» и нижнекамский «Нефтехимик» опубликовали составы на вторую встречу в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, который состоится на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 17:00 мск. В первом матче победу одержал «Трактор» со счётом 4:3.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Трактор»:
Вилл (Гарипов);
Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;
Телегин — Бэйлен, Тертышный — Седлак — Гика;
Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Потапов;
Карпухин — Рольгизер, Шварев — Стась — Фатеев.
«Нефтехимик»:
Судницин (Озолин);
Севостьянов — Клок, Порядин — Митякин — Хайруллин;
Семёнов — Воробьёв, Лещенко — Галимов — Секстон;
Петрищев — Березин, Купцов — Вихарев — Гиматов;
Шафигуллин — Чивилёв — Артюхин — Шутов.
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