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«Трактор» и «Нефтехимик» опубликовали составы на 2-й матч в рамках плей-офф Кубка Гагарина

«Трактор» и «Нефтехимик» опубликовали составы на 2-й матч в рамках плей-офф Кубка Гагарина
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Челябинский «Трактор» и нижнекамский «Нефтехимик» опубликовали составы на вторую встречу в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, который состоится на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 17:00 мск. В первом матче победу одержал «Трактор» со счётом 4:3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Трактор»:

Вилл (Гарипов);
Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;
Телегин — Бэйлен, Тертышный — Седлак — Гика;
Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Потапов;
Карпухин — Рольгизер, Шварев — Стась — Фатеев.

«Нефтехимик»:

Судницин (Озолин);
Севостьянов — Клок, Порядин — Митякин — Хайруллин;
Семёнов — Воробьёв, Лещенко — Галимов — Секстон;
Петрищев — Березин, Купцов — Вихарев — Гиматов;
Шафигуллин — Чивилёв — Артюхин — Шутов.

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