Чибисов забросил 1-ю шайбу в плей-офф Кубка Гагарина в карьере. Это произошло в 30-м матче

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» продолжается матч первого раунда плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022 между «Металлургом» и «Барысом». На 12-й минуте первого периода счёт ничейный — 1:1.



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На шестой минуте шайбу в составе хозяев забросил нападающий Андрей Чибисов. Он подобрал шайбу в центре зоны атаки, выдержал паузу и нанёс точный бросок в угол ворот. Этот гол стал первым для форварда в плей-офф Кубка Гагарина в карьере. Ранее он провёл 29 матчей, в которых не сумел отличиться.

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В составе «Барыса» на второй минуте шайбу забросил Якоб Лилья.