Чибисов забросил 1-ю шайбу в плей-офф Кубка Гагарина в карьере. Это произошло в 30-м матче
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В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» продолжается матч первого раунда плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022 между «Металлургом» и «Барысом». На 12-й минуте первого периода счёт ничейный — 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На шестой минуте шайбу в составе хозяев забросил нападающий Андрей Чибисов. Он подобрал шайбу в центре зоны атаки, выдержал паузу и нанёс точный бросок в угол ворот. Этот гол стал первым для форварда в плей-офф Кубка Гагарина в карьере. Ранее он провёл 29 матчей, в которых не сумел отличиться.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «Барыса» на второй минуте шайбу забросил Якоб Лилья.
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