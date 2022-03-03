Дементьев: НХЛ не расстанется с российским рынком, именно он воспитывает звёзд каждый год

Известный агент Алексей Дементьев прокомментировал ситуацию с российскими игроками в Национальной хоккейной лиге.



«Могут ли российские хоккеисты покинуть североамериканские лиги, а НХЛ больше не драфтовать россиян? История показывает, что мировой хоккей не может быть полноценным без российских игроков. Сиюминутные решения в дальнейшей перспективе обходятся клубам НХЛ намного дороже. Вспомните момент, когда не драфтовали российских игроков под предлогом того, что существует приличная лига КХЛ и они отсюда никуда не поедут. Но потом НХЛ пришлось подписывать игроков, которые не были никогда задрафтованы, на контракты, отличавшиеся по суммам от игроков, выбранных на драфте.



Любой менеджер понимает такую вещь: рано или поздно санкции будут сняты, его команде нужно выигрывать, а единственный рынок, который может помочь и действительно воспитывает звёзд каждый год – это именно российский. Я оцениваю ситуации с точки зрения прагматизма генеральных менеджеров в НХЛ и считаю, что расставание с российским рынком там не произойдёт», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».