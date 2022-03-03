Клуб финской лиги прекратил сотрудничество с «Норникелем»
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Финский «Эссят» объявил о прекращении сотрудничества с российской горно-металлургической компанией «Норникель».
Как сообщает Yle, клуб заявил о прекращении партнёрства с компанией Norilsk Nickel Harjavalta, который являлся основным спонсором команды.
«Мы не можем просто закрыть глаза на бедственное положение и разрушение Украины. На этом этапе я хотел бы выразить свою благодарность сотрудникам Norilsk Nickel Harjavalta за долгое и плодотворное сотрудничество», — заявил генеральный директор клуба Микаэль Лехтинен.
Напомним, ранее финский «Йокерит» вышел из состава участников Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина он должен был сыграть со «Спартаком». Москвичи отправились во второй раунд.
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