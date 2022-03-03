Лайпсик в красивом стиле забросил пятую шайбу «Металлурга» в матче с «Барысом»

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» продолжается матч первого раунда плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022 между «Металлургом» и «Барысом». В конце второго периода счёт 5:1 в пользу хозяев.



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На 33-й минуте в красивом стиле отличился канадский форвард «Магнитки» Брендан Лайпсик. Защитник «Барыса» Роман Савченко ошибся в передаче в своей зоне, форвард хозяев Филипп Майе с левого края прострелил на пятак, Лайпсик оказался один перед воротами, выдержал паузу и послал шайбу мимо Йони Ортио.

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В составе «Металлурга» также отличились Андрей Чибисов (дубль), Григорий Дронов и Филипп Майе. У «Барыса» отметился Якоб Лилья.