Sportsnet: заболевание Мирошниченко протекает в простой форме и поддаётся лечению

Заболевание, обнаруженное у нападающего «Авангарда» Ивана Мирошниченко, не является серьёзной формой, сообщает Sportsnet.



Отмечается, что лимфома Ходжкина, обнаруженная у хоккеиста, протекает у него в простой форме и является излечимой. В настоящий момент Мирошниченко проходит лечение в Германии.



Сообщалось, что форвард может пропустить весь следующий сезон из-за болезни. Напомним, последний матч Мирошниченко провёл за фарм-клуб «Омские Крылья» 14 января. Всего на его счету 16 очков в 31 матче ВХЛ. В февральском рейтинге драфта НХЛ — 2022 Мирошниченко располагался на 11-м месте.



Ранее стало известно, что у форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова обнаружена опухоль головного мозга. Он также проходит лечение в Германии.