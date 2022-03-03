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Sportsnet: заболевание Мирошниченко протекает в простой форме и поддаётся лечению

Sportsnet: заболевание Мирошниченко протекает в простой форме и поддаётся лечению
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Заболевание, обнаруженное у нападающего «Авангарда» Ивана Мирошниченко, не является серьёзной формой, сообщает Sportsnet.

Отмечается, что лимфома Ходжкина, обнаруженная у хоккеиста, протекает у него в простой форме и является излечимой. В настоящий момент Мирошниченко проходит лечение в Германии.

Сообщалось, что форвард может пропустить весь следующий сезон из-за болезни. Напомним, последний матч Мирошниченко провёл за фарм-клуб «Омские Крылья» 14 января. Всего на его счету 16 очков в 31 матче ВХЛ. В февральском рейтинге драфта НХЛ — 2022 Мирошниченко располагался на 11-м месте.

Ранее стало известно, что у форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова обнаружена опухоль головного мозга. Он также проходит лечение в Германии.

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