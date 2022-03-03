«Трактор» одержал вторую победу над «Нефтехимиком» в первом раунде плей-офф на Востоке

Челябинский «Трактор» одержал победу во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».
На 20-й минуте в большинстве шайбу забросил форвард «Трактора» Виталий Кравцов, ему ассистировал Сергей Калинин. На 24-й минуте ответный гол забил защитник «Нефтехимика» Максим Березин, голевой пас отдали Руслан Петрищев и Марат Хайруллин.
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На 30-й минуте Кравцов оформил дубль и вывел «Трактор» вперёд, ассистенты — Владимир Ткачёв и Роман Вилл.
Напомним, в первом матче челябинцы одержали победу со счётом 4:3. Следующая встреча пройдёт в Нижнекамске в субботу, 5 марта. Начало — в 19:30 мск.
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