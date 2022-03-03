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«Металлург» крупно обыграл «Барыс» и сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина

«Металлург» крупно обыграл «Барыс» и сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина
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Магнитогорский «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс» во второй встрече в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

В составе магнитогорского клуба заброшенными шайбами отличились нападающие Андрей Чибисов (дубль), Филипп Майе, Брендан Лайпсик и Джош Карри, а также защитник Григорий Дронов. У «Барыса» голы забили шведские форварды Якоб Лилья и Якоб Берглунд.

Напомним, в первой встрече победу одержал казахстанский клуб со счётом 3:2. Следующий матч между клубами состоится в субботу, 5 марта, в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена». Стартовое вбрасывание — в 16:30 по московскому времени.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2022, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 2
Барыс
Нур-Султан
0:1 Лилья (Михайлис, Валк) – 01:16 (5x4)   1:1 Чибисов – 05:27 (5x5)   2:1 Дронов (Неколенко, Никонцев) – 15:27 (5x5)   3:1 Чибисов (Яковлев, Лайпсик) – 21:56 (5x4)   4:1 Майе (Хультстрём) – 30:06 (5x4)   5:1 Лайпсик (Майе, Коробкин) – 32:56 (5x5)   6:1 Карри (Кошелев, Лайпсик) – 45:41 (5x4)   6:2 Берглунд (Морроу, Вей) – 57:04 (5x4)
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