«Металлург» крупно обыграл «Барыс» и сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс» во второй встрече в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».



В составе магнитогорского клуба заброшенными шайбами отличились нападающие Андрей Чибисов (дубль), Филипп Майе, Брендан Лайпсик и Джош Карри, а также защитник Григорий Дронов. У «Барыса» голы забили шведские форварды Якоб Лилья и Якоб Берглунд.



Напомним, в первой встрече победу одержал казахстанский клуб со счётом 3:2. Следующий матч между клубами состоится в субботу, 5 марта, в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена». Стартовое вбрасывание — в 16:30 по московскому времени.