Мильштейн отреагировал на отстранение России от Паралимпийских игр — 2022 в Пекине

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы многих российских игроков в НХЛ, прокомментировал ситуацию с отстранением российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).



«Выгодно ли людям на Украине, что мир дискриминирует инвалидов из России и запрещает им участвовать в Паралимпийских играх? Существуют способы помочь мирным жителям Украины, но дискриминация не выход…» — написал Мильштейн в «Твиттере».



Напомним, российские паралимпийцы не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине (Китай). Пресс-служба международного паралимпийского комитета сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу.