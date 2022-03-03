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Мильштейн отреагировал на отстранение России от Паралимпийских игр — 2022 в Пекине

Мильштейн отреагировал на отстранение России от Паралимпийских игр — 2022 в Пекине
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Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы многих российских игроков в НХЛ, прокомментировал ситуацию с отстранением российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Выгодно ли людям на Украине, что мир дискриминирует инвалидов из России и запрещает им участвовать в Паралимпийских играх? Существуют способы помочь мирным жителям Украины, но дискриминация не выход…» — написал Мильштейн в «Твиттере».

Напомним, российские паралимпийцы не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине (Китай). Пресс-служба международного паралимпийского комитета сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу.

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