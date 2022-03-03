Мильштейн отреагировал на отстранение России от Паралимпийских игр — 2022 в Пекине

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы многих российских игроков в НХЛ, прокомментировал ситуацию с отстранением российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
«Выгодно ли людям на Украине, что мир дискриминирует инвалидов из России и запрещает им участвовать в Паралимпийских играх? Существуют способы помочь мирным жителям Украины, но дискриминация не выход…» — написал Мильштейн в «Твиттере».
Напомним, российские паралимпийцы не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине (Китай). Пресс-служба международного паралимпийского комитета сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу.
- 3 марта 2022
-
19:41
-
19:33
-
19:21
-
19:04
-
18:34
-
18:29
-
17:49
-
17:23
-
16:38
-
16:17
-
15:53
-
15:20
-
14:51
-
14:43
-
14:04
-
13:11
-
12:25
-
11:44
-
11:40
-
11:00
-
10:44
-
10:37
-
10:23
-
10:07
-
09:54
-
09:17
-
08:47
-
08:29
-
07:34
-
07:14
-
06:56
-
06:50
-
06:17
-
06:02
-
05:34