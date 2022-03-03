Гатиятулин оценил игру «Трактора» во втором матче плей-офф с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в матче плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«Непростой матч. Предполагали, что соперник будет готовиться. Всю игру шла упорная борьба. Рады победе. Ещё раз слова благодарности команде – самоотдача в каждом игровом моменте, плюс выполнение игрового задания. Всё это принесло победу. Наши болельщики нас поддерживают, за что им огромное спасибо.



Как не допустить, чтобы команда не расслабилась после двух побед? Здесь особо настраиваться не надо, все понимают, что идёт плей-офф. Важно как можно быстрее восстановиться. Тренерский штаб разберёт игру, посмотрит моменты, посмотрит, в чём можно прибавить. Дальше решим по составу.



Ждать ли изменений на вратарской позиции? Надо проанализировать, посмотреть кто в каком состоянии. Тогда уже будем принимать решение по составу.



Начало матча – всегда все выходят свежие и есть движение. Соперник тоже готовится к игре. Поэтому достаточно равная игра была. Тем не менее смогли перестроиться, контролировали встречу, немного в атаке заигрывались, в результате чего получили контратаки. Ребята быстро услышали и поправили эти моменты. Строго сыграли и довели матч до победы.



Лукаш Седлак пропустил удар в спину. Для «Трактора» в перспективе это может стать серьёзной потерей.

Тяжёлых последствий нет, все готовятся. Ребята восстанавливаются. Что касается судей, то я знаком лично с арбитрами – это люди квалифицированные, знают своё дело. Наверняка какие-то моменты пересмотрят, есть у нас дисциплинарный комитет. Повторюсь, это не наше дело. Наше дело готовиться к матчам и играть», — цитирует Гатиятулина официальный сайт «Трактора».