«Нас подвела дисциплина». Ю. Михайлис — о поражении в игре с «Металлургом»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:6) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.



«Хорошее начало было. Мы готовы были, что «Металлург» сегодня будет прессинговать. Реализовали большинство. Но потом нас подвела дисциплина. Много удалений, мало помогали вратарю нашему, мало блокировали бросков. «Металлург» добавил мощи, больше агрессии под воротами. И где-то свежести нам не хватило сегодня», — приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ.



Напомним, в первом матче серии «Барыс» одержал победу со счётом 3:2. Следующая встреча состоится в субботу, 5 марта, в Нур-Султане на «Барыс-Арене». Начало — в 16:30 по московскому времени.