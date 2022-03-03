«На мой взгляд, мы перестали быть унылым говном». Назаров — об итогах сезона для «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги регулярного сезона КХЛ для клуба.
«На том ли месте находится «Сочи», на которое наиграл? Нет-нет. Безусловно, мы могли быть и выше. Пик формы команды выходил на шесть последних матчей, планировали показать очень хорошую скорость, но не получилось. Думаю, мы бы были выше. В плей-офф, конечно, тяжело было бы попасть, но были бы повыше.
Долго я пытался добиться стопроцентной самоотдачи. Этот момент был упущен летом, на мой взгляд. Самоотдача – это ловля шайбы на себя, оборона на возврате, вся черновая работа, которую мало кто любит делать. Но без неё победы не куются. У меня ушло где-то 10-15 матчей на то, чтобы объяснить ребятам, что хоккей – это не только игра в атаке: нужно работать в обороне, блокировать броски, не удаляться. Все эти моменты, которые хоккеисты обычно не любят делать. На мой взгляд, это получилось, но немного не хватило времени.
На первой пресс-конференции после прихода в клуб ёмко обозначил задачу на оставшуюся часть сезона. Получилось? На мой взгляд, получилось, да, мы перестали быть унылым говном. Опять же с помощью нашей пиар-службы, они здорово работают. Ну и сами ребята показывают это – думаю, любая команда, которая приезжает в Сочи, понимает, что лёгкой прогулки здесь не будет, здесь будет тяжёлый хоккей. Этого я и пытался добиться.
Лучший матч «Сочи» под моим руководством в этом сезоне? Камбэк против «Северстали», когда проигрывали 0:4. Игра была «везучая», интересная, после матча мне дисквалификацию дали (улыбается). В этой встрече было всё. Очень интересный матч, и болельщикам он тоже наверняка понравился», — цитирует Назарова официальный сайт КХЛ.
- 3 марта 2022
-
22:52
-
22:50
-
22:42
-
22:35
-
22:18
-
21:57
-
21:57
-
20:57
-
20:41
-
20:29
-
20:03
-
19:41
-
19:33
-
19:21
-
19:04
-
18:34
-
18:29
-
17:49
-
17:23
-
16:38
-
16:17
-
15:53
-
15:20
-
14:51
-
14:43
-
14:04
-
13:11
-
12:25
-
11:44
-
11:40
-
11:00
-
10:44
-
10:37
-
10:23
-
10:07