«На мой взгляд, мы перестали быть унылым говном». Назаров — об итогах сезона для «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги регулярного сезона КХЛ для клуба.



«На том ли месте находится «Сочи», на которое наиграл? Нет-нет. Безусловно, мы могли быть и выше. Пик формы команды выходил на шесть последних матчей, планировали показать очень хорошую скорость, но не получилось. Думаю, мы бы были выше. В плей-офф, конечно, тяжело было бы попасть, но были бы повыше.



Долго я пытался добиться стопроцентной самоотдачи. Этот момент был упущен летом, на мой взгляд. Самоотдача – это ловля шайбы на себя, оборона на возврате, вся черновая работа, которую мало кто любит делать. Но без неё победы не куются. У меня ушло где-то 10-15 матчей на то, чтобы объяснить ребятам, что хоккей – это не только игра в атаке: нужно работать в обороне, блокировать броски, не удаляться. Все эти моменты, которые хоккеисты обычно не любят делать. На мой взгляд, это получилось, но немного не хватило времени.



На первой пресс-конференции после прихода в клуб ёмко обозначил задачу на оставшуюся часть сезона. Получилось? На мой взгляд, получилось, да, мы перестали быть унылым говном. Опять же с помощью нашей пиар-службы, они здорово работают. Ну и сами ребята показывают это – думаю, любая команда, которая приезжает в Сочи, понимает, что лёгкой прогулки здесь не будет, здесь будет тяжёлый хоккей. Этого я и пытался добиться.



Лучший матч «Сочи» под моим руководством в этом сезоне? Камбэк против «Северстали», когда проигрывали 0:4. Игра была «везучая», интересная, после матча мне дисквалификацию дали (улыбается). В этой встрече было всё. Очень интересный матч, и болельщикам он тоже наверняка понравился», — цитирует Назарова официальный сайт КХЛ.