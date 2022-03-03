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И. Никитин — об игре Паскуале: что уж соль на рану сыпать? Надо было забивать моменты

И. Никитин — об игре Паскуале: что уж соль на рану сыпать? Надо было забивать моменты
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА (1:4).

«Серия продолжается, готовимся дальше. Не думаю, что у нас есть проблемы с физикой или психологией. Просто теряем моменты, отсюда опытная команда это и использует. Будем опытнее, на этом учимся.

За счёт чего можно начать побеждать ЦСКА? Здесь компонент простой – нужно туда забивать, а сюда не пропускать. Всё очень просто.

Игра Паскуале? Ну, во-первых, что уж здесь сыпать соль на рану? Мы команда, поэтому неправильно сваливать проблемы на одного игрока, тем более в плей-офф. Были моменты, которые надо было забивать. У нападающих такая же ответственность, как у вратаря и защитников. Но, к сожалению, пока вот так. Но здесь нет ничего страшного, пусть для нас это будет опытом», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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