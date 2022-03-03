И. Никитин: дураку понятно, что не хватает Буше. Но зачем вспоминать о том, чего не будет

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился мнением об отсутствии в составе форварда Рида Буше, с которым клуб расторг контракт в феврале.



«Поставить Тютнева, который год назад забивал ЦСКА? Мы же не можем посмотреть по статистике на всех, кто когда забивал в ворота ЦСКА, и всех определить в состав. Всё-таки парни готовились к серии и работали с командой. Всегда нужно давать шанс людям. Да, у кого-то не получилась сегодня игра, но через день будет другой шанс.



Дело в том, что обычно перестановки в составе напрашиваются тогда, когда не идёт игра. А я не скажу, что у нас есть проблемы с игрой, поэтому зачем лишний раз дёргать. Не тот соперник, чтобы экспериментировать. В третьем периоде попробовали, но получили третий гол. Но опять же, в хоккее, как и в жизни, порой случаются непредвиденные вещи. Здесь нужно интуитивно порой делать, сегодня не получилось.



Нам не хватает Буше? Здесь дураку понятно, что не хватает. Но это медицинский факт, от которого никуда не денешься. Честно говоря, давно уже не смотрим в эту сторону, потому что какой смысл вспоминать о том, чего уже не будет в реальности», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.