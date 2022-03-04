Евгений Малкин вошёл в топ-60 по количеству набранных очков за карьеру в НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Питтсбург Пингвинз». Завершился первый период, гости ведут – 2:0.

В обоих заброшенных шайбах «Питтсбурга» принял участие 35-летний российский нападающий Евгений Малкин, отметившийся результативными передачами. Благодаря этому он набрал 1126-е и 1127-е (959+435) очко соответственно. В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ он обошёл Джо Нуиндайка и Майка Босси, у которых по 1126 очков. Теперь Евгений занимает единоличное 60-е место по этому показателю. Его ближайшая цель — Берни Федерко (1130).

В текущем сезоне Малкин принял участие в 20 матчах за «Питтсбург», в которых набрал 23 (9+14) очка при коэффициенте полезности «-3».