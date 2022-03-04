Овечкин набрал 66-е очко в сезоне, отличившись в большинстве в матче с «Каролиной»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». Идёт второй период, хозяева ведут – 3:0.

На 15-й минуте второй двадцатиминутки заброшенной шайбой удалось отметиться 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину. Он реализовал большинство с передач Джона Карлсона и Ти Джея Оши. Ранее в первом периоде Александр помог отличиться своему соотечественнику – Евгению Кузнецову.

Таким образом, Овечкин набрал 66-е (33+33) очко в 54-й игре текущего регулярного чемпионата НХЛ и заработал коэффициент полезности «+9» при восьми минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 1386 (763+623) результативных действий.