Евгений Малкин забросил десятую шайбу в сезоне в матче с «Тампой»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости идёт третий период, гости ведут – 4:1.



Российский нападающий Евгений Малкин забросил очередную шайбу для своей команды на 46-й минуте матча. Этот гол стал десятым в сезоне для хоккеиста.



Примечательно, что в двух других заброшенных шайбах «Питтсбурга» также принял участие 35-летний российский нападающий Евгений Малкин, отметившийся результативными передачами.



В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ он обошёл Джо Нуиндайка и Майка Босси, у которых по 1126 очков. Теперь Евгений занимает единоличное 60-е место по этому показателю. Его ближайшая цель — Берни Федерко (1130).



В текущем сезоне Малкин принял участие в 20 матчах за «Питтсбург», в которых набрал 24 (10+14) очка при коэффициенте полезности «-3».

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