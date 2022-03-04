Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Миннесота» обыграла «Филадельфию», «Флорида» всухую победила «Оттаву»

«Миннесота» обыграла «Филадельфию», «Флорида» всухую победила «Оттаву»
Комментарии

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Филадельфия Флайерз» принимала «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:4.

У победителей забивали Райан Хартман (дубль), Фредерик Годро, Мэтт Болди и Юнас Бродин, которому ассистировал россиянин Дмитрий Куликов. Первую шайбу Хартман забил благодаря голевой передачи российского форварда Кирилла Капризова.

За хозяев же забили Скотт Лотон, Патрик Браун, Трэвис Конечны и Джеймс ван Римсдайк.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Лотон – 03:49 (5x5)   1:1 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 11:50 (5x5)   2:1 Браун (Макьюэн, Уиллман) – 13:16 (5x5)   2:2 Годро – 19:57 (5x5)   3:2 Конечны (Лотон) – 25:07 (5x5)   3:3 Хартман (Фиала, Эддисон) – 29:04 (5x5)   4:3 ван Римсдайк (Жиру, Яндл) – 39:14 (5x4)   4:4 Болди (Фиала) – 52:16 (5x5)   4:5 Бродин – 52:41 (5x5)

В параллельном матче в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» «Флорида Пантерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:0.

На 11-й минуте матча счёт открыл Мэйсон Марчмент. И только на 44-й минуте удвоил преимущество Патрик Хёрнквист. На этой же минуте точку в матче поставил Райан Ломберг.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Марчмент (Хёрнквист, Беннетт) – 10:04 (5x4)   2:0 Хёрнквист (Марчмент, Монтур) – 43:09 (5x4)   3:0 Ломберг (Ватрано, Луостаринен) – 43:21 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022