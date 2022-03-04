«Миннесота» обыграла «Филадельфию», «Флорида» всухую победила «Оттаву»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Филадельфия Флайерз» принимала «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:4.



У победителей забивали Райан Хартман (дубль), Фредерик Годро, Мэтт Болди и Юнас Бродин, которому ассистировал россиянин Дмитрий Куликов. Первую шайбу Хартман забил благодаря голевой передачи российского форварда Кирилла Капризова.



За хозяев же забили Скотт Лотон, Патрик Браун, Трэвис Конечны и Джеймс ван Римсдайк.

В параллельном матче в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» «Флорида Пантерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:0.



На 11-й минуте матча счёт открыл Мэйсон Марчмент. И только на 44-й минуте удвоил преимущество Патрик Хёрнквист. На этой же минуте точку в матче поставил Райан Ломберг.