Александр Овечкин вышел на 90-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ, догнав Яри Курри

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.

В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1251-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он догнал знаменитого в прошлом финского нападающего Яри Курри и действующего защитника «Даллас Старз» Райана Сутера по количеству матчей в НХЛ и вышел на 90-е место в истории лиги по этому показателю. Ближайшей целью для Овечкина и Сутера является результат Кевина Лоу (1254).

В настоящий момент Овечкин имеет в своём активе 1385 (763+622) очков за 1251 матч в лиге, что является 24-м результатом в списке бомбардиров за всю историю НХЛ.