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Евгений Малкин – первая звезда матча «Тампа» – «Питтсбург»

Евгений Малкин – первая звезда матча «Тампа» – «Питтсбург»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин признан первой звездой матча. Форвард набрал три очка, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи. Второе же место занял Джейк Гюнцель, у которого на счету один гол и одна голевая. Третье место заслужил Дэнтон Хайнен, у которого такая же статистика, что и у Гюнцеля.

Евгений Малкин забросил очередную шайбу для своей команды на 46-й минуте матча. Этот гол стал десятым в сезоне для хоккеиста.

Примечательно, что в двух других заброшенных шайбах «Питтсбурга» также принял участие 35-летний российский нападающий Евгений Малкин, отметившийся результативными передачами. Благодаря его пасам забили Дэнтон Хайнен и Сидни Кросби.

Также забивали за победителей Брок Макгинн и Джейк Гюнцель. У хозяев единственной заброшенной шайбой отметился Пьер-Эдуар Белльмар.

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