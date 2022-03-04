Евгений Малкин – первая звезда матча «Тампа» – «Питтсбург»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.



Российский нападающий гостей Евгений Малкин признан первой звездой матча. Форвард набрал три очка, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи. Второе же место занял Джейк Гюнцель, у которого на счету один гол и одна голевая. Третье место заслужил Дэнтон Хайнен, у которого такая же статистика, что и у Гюнцеля.



Евгений Малкин забросил очередную шайбу для своей команды на 46-й минуте матча. Этот гол стал десятым в сезоне для хоккеиста.



Примечательно, что в двух других заброшенных шайбах «Питтсбурга» также принял участие 35-летний российский нападающий Евгений Малкин, отметившийся результативными передачами. Благодаря его пасам забили Дэнтон Хайнен и Сидни Кросби.



Также забивали за победителей Брок Макгинн и Джейк Гюнцель. У хозяев единственной заброшенной шайбой отметился Пьер-Эдуар Белльмар.