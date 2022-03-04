Сидни Кросби повторил достижение Марка Мессье и вплотную приблизился к Джо Сакику

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.

Одним из главных героев матча стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, отметившийся двумя результативными действиями. В активе канадского форварда заброшенная шайба и результативная передача. 34-летний форвард провёл 411-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, в котором ему удалось набрать как минимум два очка.

По этому показателю Кросби вышел на седьмое место в истории лиги среди игроков до достижения 35-летнего возраста. Рекорд в этой возрастной категории удерживает Уэйн Гретцки, который до исполнения 35 лет сумел провести 754 таких матча. Второе место занимает Марсель Дионн (471), топ-3 замыкает Яромир Ягр (439).

В топ-5 также входят Стив Айзерман (433) и Марио Лемье (431), а Кросби сегодня повторил достижение Марка Мессье (411) и вплотную приблизился к Джо Сакику (412). 35 лет канадцу исполнится 7 августа, поэтому в нынешнем сезоне он ещё может продвинуться в этом рейтинге.