Финские легионеры КХЛ массово покидают свои клубы и уезжают из России

Как стало известно «Чемпионату», финские хоккеисты КХЛ покидают команды и уезжают из России. Легионеры «Салавата Юлаева» (Метсола, Хартикайнен, Маннинен) и «Металлурга» (Олкинуора) уже известили свои клубы об этом решении.

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После отказа «Йокерита» от выступления в плей-офф в розыгрыше Кубка Гагарина должны были принять участие 16 финских хоккеистов, однако форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд покинул Россию, не проведя ни одного матча в турнире. В свою очередь, нападающий «Спартака» Йори Лехтеря ещё не выходил на лёд в плей-офф, так как московский клуб напрямую вышел во второй раунд.



В результате хотя бы по одному матчу в плей-офф успели провести 14 финнов. Это игроки «Салавата» – голкипер Юха Метсола и нападающие Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен, защитники «Авангарда» Вилле Покка и Оливер Каски, голкипер «Сибири» Харри Сятери и его одноклубник защитник Юрки Йокипакка, игроки СКА – защитник Микко Лехтонен и форварды Лео Комаров и Йоонас Кемппайнен, вратарь «Барыса» Йони Ортио и голкипер «Магнитки» Юхо Олкинуора, форвард «Трактора» Теэму Пулккинен, а также нападающий «Северстали» Йоонас Няттинен.