В матче МХЛ между «Спартаком» и «Сахалинскими Акулами» игроки заработали 622 минуты штрафа

В конце встречи регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Сахалинскими Акулами» (6:3) состоялись две драки.



Как сообщает официальный сайт МХЛ, на 57-й минуте драка завязалась между Степаном Фроловым и Михаилом Раденко после борьбы у борта. Следом потасовка началась между Никитой Миллером и Александром Крамаренко. После вбрасывания игроки «Спартака» сбросили краги, и произошла массовая драка пять на пять. Вторая драка состоялась на 59-й минуте после шестой заброшенной шайбы «Спартака». На вбрасывании игроки «Сахалинских Акул» сбросили краги и развязали вторую массовую драку пять на пять.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале МХЛ.

В ходе встречи игроки «Спартака» заработал 297 штрафных минут, «Сахалинские Акулы» – 325. 542 минуты из 622 команды получили в драках. 21 игрок получил дисциплинарный штраф до конца игры.