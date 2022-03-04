В матче МХЛ между «Спартаком» и «Сахалинскими Акулами» игроки заработали 622 минуты штрафа

В конце встречи регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Сахалинскими Акулами» (6:3) состоялись две драки.
Как сообщает официальный сайт МХЛ, на 57-й минуте драка завязалась между Степаном Фроловым и Михаилом Раденко после борьбы у борта. Следом потасовка началась между Никитой Миллером и Александром Крамаренко. После вбрасывания игроки «Спартака» сбросили краги, и произошла массовая драка пять на пять. Вторая драка состоялась на 59-й минуте после шестой заброшенной шайбы «Спартака». На вбрасывании игроки «Сахалинских Акул» сбросили краги и развязали вторую массовую драку пять на пять.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале МХЛ.
В ходе встречи игроки «Спартака» заработал 297 штрафных минут, «Сахалинские Акулы» – 325. 542 минуты из 622 команды получили в драках. 21 игрок получил дисциплинарный штраф до конца игры.
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