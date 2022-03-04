Датчанин Ларсен покидает «Салават Юлаев», уфимцы первыми в КХЛ лишились всех легионеров

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен принял решение покинуть расположение уфимского клуба и уехать из России. Таким образом, в день второго матча серии первого раунда плей-офф с «Сибирью» уфимцы лишились всех своих легионеров.



Аналогичное решение приняли финские хоккеисты — голкипер Юха Метсола и нападающие Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен. Ещё ранее расположение команды покинул финский форвард Маркус Гранлунд. Уфимцы стали первой командой лиги, которая продолжит выступление в плей-офф исключительно россиянами.



Стоит заметить, что судьба главного тренера «Салавата» Томи Лямся на данный момент остаётся неизвестной. Сегодня, 4 марта, уфимцы во втором матче серии плей-офф сыграют с «Сибирью». Начало встречи – в 17:00 мск. В первом матче «Салават» одержал победу со счётом 2:1 и повёл в серии.