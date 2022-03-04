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Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 4 марта

Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 4 марта
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Сегодня, 4 марта, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Два из них будут сыграны в Восточной конференции и два – в Западной. Команды проведут вторые матчи друг с другом.

Восточная конференция:
17:00 мск, «Салават Юлаев» — «Сибирь» (счёт в серии 1-0);
17:00 мск, «Ак Барс» — «Авангард» (счёт в серии 0-1).

Западная конференция:
19:30 мск, «Динамо» Москва — «Северсталь» (счёт в серии 0-1).
19:30 мск, СКА — «Динамо» Минск (счёт в серии 1-0).

Во второй раунд плей-офф автоматически вышел московский «Спартак», из-за решения «Йокерита» сняться с плей-офф КХЛ.

Напомним, в других сериях плей-офф ЦСКА обыгрывает «Локомотив» со счётом 2-0, «Металлург» и «Барыс» играют вничью (1-1), а «Трактор» одержал две победы над «Нефтехимиком» (2-0).

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