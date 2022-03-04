Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 4 марта

Сегодня, 4 марта, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Два из них будут сыграны в Восточной конференции и два – в Западной. Команды проведут вторые матчи друг с другом.
Восточная конференция:
17:00 мск, «Салават Юлаев» — «Сибирь» (счёт в серии 1-0);
17:00 мск, «Ак Барс» — «Авангард» (счёт в серии 0-1).
Западная конференция:
19:30 мск, «Динамо» Москва — «Северсталь» (счёт в серии 0-1).
19:30 мск, СКА — «Динамо» Минск (счёт в серии 1-0).
Во второй раунд плей-офф автоматически вышел московский «Спартак», из-за решения «Йокерита» сняться с плей-офф КХЛ.
Напомним, в других сериях плей-офф ЦСКА обыгрывает «Локомотив» со счётом 2-0, «Металлург» и «Барыс» играют вничью (1-1), а «Трактор» одержал две победы над «Нефтехимиком» (2-0).
- 4 марта 2022
-
11:00
-
10:40
-
10:36
-
10:22
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:59
-
08:52
-
08:37
-
08:28
-
08:23
-
08:17
-
08:12
-
08:00
-
07:45
-
07:32
-
07:15
-
07:04
-
06:58
-
06:41
-
06:34
-
06:09
-
06:01
-
05:55
-
05:36
-
05:27
-
04:37
-
04:31
-
04:07
-
03:41
-
03:31
-
02:50
- 3 марта 2022
-
23:45