«Сегодня он был в режиме зверя». Салливан — об игре Малкина в матче с «Тампой»
Поделиться
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1), а также оценил выступление российского форварда Евгения Малкина.
«Это была одна из самых лучших игр команды за весь сезон. Вклад в победу внесли все хоккеисты. Для меня самым обнадёживающим моментом стал третий период в нашем исполнении, мы продолжали навязывать нашу игру. Мы создали много моментов, при этом отлично защищаясь.
Думаю, этот матч стал лучшим для Малкина в текущем сезоне. Я чувствую, что с каждой встречей он становится всё лучше и лучше. Сегодня он был в режиме зверя», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
Комментарии
- 4 марта 2022
-
09:00
-
08:59
-
08:52
-
08:37
-
08:28
-
08:23
-
08:17
-
08:12
-
08:00
-
07:45
-
07:32
-
07:15
-
07:04
-
06:58
-
06:41
-
06:34
-
06:09
-
06:01
-
05:55
-
05:36
-
05:27
-
04:37
-
04:31
-
04:07
-
03:41
-
03:31
-
02:50
- 3 марта 2022
-
23:45
-
23:30
-
22:52
-
22:50
-
22:42
-
22:35
-
22:18
-
21:57
Партнерский контент