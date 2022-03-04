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«Сегодня он был в режиме зверя». Салливан — об игре Малкина в матче с «Тампой»

«Сегодня он был в режиме зверя». Салливан — об игре Малкина в матче с «Тампой»
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1), а также оценил выступление российского форварда Евгения Малкина.

«Это была одна из самых лучших игр команды за весь сезон. Вклад в победу внесли все хоккеисты. Для меня самым обнадёживающим моментом стал третий период в нашем исполнении, мы продолжали навязывать нашу игру. Мы создали много моментов, при этом отлично защищаясь.

Думаю, этот матч стал лучшим для Малкина в текущем сезоне. Я чувствую, что с каждой встречей он становится всё лучше и лучше. Сегодня он был в режиме зверя», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

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