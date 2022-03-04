Главный тренер «Вашингтона» остался доволен игрой команды в матче с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал выступление команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4:0).



«Мы провели действительно сильную игру. У «Вашингтона» был очень хороший первый период, ребята были на высоте, показывали правильную игру, повели в счёте и просто наращивали преимущество. У «Каролины» был достаточно неплохой отрезок в третьем периоде, но именно тогда мы хорошо сдержали опасность у наших ворот, и Ванечек сделал несколько действительно отличных сейвов», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.



Напомним, в прошедшей встрече в составе «Кэпиталз» по одной шайбе забросили три россиянина: форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов.