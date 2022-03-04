Гонка снайперов НХЛ: Драйзайтль вышел на чистое первое место, Овечкин — четвёртый

Сегодня, 4 марта, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Эдмонтон Ойлерз» в гостях в овертайме уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:4. В прошедшей встрече отличился нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль. Эта шайба стала для него 38-й в сезоне, он вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ. Вторую строчку занимает форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, на его счету 37 голов в 51 матче. Замыкает тройку Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс», в активе которого 35 шайб за 54 встречи.
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (4:0). Он занимает четвёртую строчку в списке снайперов, отличившись 33 раза в 54 играх.
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