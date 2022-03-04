«Авангард»: наши иностранцы на льду и готовятся к игре с «Ак Барсом»

Омский «Авангард» сообщил информацию об иностранных хоккеистах клуба и их готовности сыграть в матче с «Ак Барсом».



«Наши иностранцы все на льду и готовятся к игре», — сообщили в клубе корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.



Напомним, в составе «Авангарда» среди легионеров числятся: чешский голкипер Шимон Грубец, финские защитники Вилле Покка и Оливер Каски, канадский форвард Корбан Найт и словацкий нападающий Петер Цегларик. Шведский защитник Виктор Сведберг имеет гражданство Казахстана.



Омский клуб в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года на Востоке встречается в серии с казанским «Ак Барсом». Первую игру «Авангард» выиграл в овертайме со счётом 2:1. Следующая встреча состоится сегодня, 4 марта, в Казани. Начало — в 19:30 мск.