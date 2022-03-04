Маклеллан: на Овечкина оказывается невероятное давление, но «Вашингтон» поддерживает его

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал ситуацию с комментариями российского капитана клуба Александра Овечкина по поводу военных действий на территории Украины.



«Всем российским игрокам в лиге тяжело. Овечкин — хороший человек, он эмоционален и принимает всё близко к сердцу. Я думаю, что на него оказывается невероятное давление. Вы знаете, как он для нас важен, мы его поддерживаем.



Он — лицо нашей франшизы, но из-за своего статуса он попал в трудную ситуацию, в которой, вероятно, бывал далеко не каждый из нас. Ему тяжело. Мы общаемся с ним. На него давят со всех сторон, но он пытается разобраться. Поэтому клуб пытается его поддержать», — цитирует Маклеллана Fox News.

Новость по теме «Больше никакой войны». Александр Овечкин сделал заявление о событиях на Украине