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Маклеллан: на Овечкина оказывается невероятное давление, но «Вашингтон» поддерживает его

Маклеллан: на Овечкина оказывается невероятное давление, но «Вашингтон» поддерживает его
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал ситуацию с комментариями российского капитана клуба Александра Овечкина по поводу военных действий на территории Украины.

«Всем российским игрокам в лиге тяжело. Овечкин — хороший человек, он эмоционален и принимает всё близко к сердцу. Я думаю, что на него оказывается невероятное давление. Вы знаете, как он для нас важен, мы его поддерживаем.

Он — лицо нашей франшизы, но из-за своего статуса он попал в трудную ситуацию, в которой, вероятно, бывал далеко не каждый из нас. Ему тяжело. Мы общаемся с ним. На него давят со всех сторон, но он пытается разобраться. Поэтому клуб пытается его поддержать», — цитирует Маклеллана Fox News.

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