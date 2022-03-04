«Сегодня у него была самая тяжёлая работа в мире». Тренер «Флориды» — о Бобровском

Главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт прокомментировал игру российского голкипера клуба Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (3:0).



«Сегодня у него была самая тяжёлая работа в мире. Когда по твоим воротам не наносятся броски, а затем происходит тяжёлый отрезок и следом ещё одно затишье, то нужно уметь оставаться сосредоточенным, для меня это был показатель самого большого преимущества Бобровского», — приводит слова Брюнетта официальный сайт НХЛ.



В прошедшей встрече 33-летний россиянин отразил все 18 бросков по своим воротам. Всего в текущем сезоне Бобровский провёл 38 матчей, в которых отразил 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,56.