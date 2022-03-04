Хартли: между «Ак Барсом» и «Авангардом» уже не осталось секретов. Всё решают детали

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги первого матча с «Ак Барсом» в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором омский клуб одержал победу в овертайме со счётом 2:1.
«Мы ждём ещё большего от Казани, поэтому и сами должны прибавить. Если вспомнить серию прошлого года, с каждым матчем интенсивность игры всё нарастала и нарастала. Между «Ак Барсом» и «Авангардом» уже не осталось секретов, мы очень часто встречаемся на площадке. Когда шайба касается льда после стартового вбрасывания, произойти может всё что угодно.
Позавчера перевес был в нашу сторону, последний бросок остался за нами. Это был отличный гол, позволивший повести нам в серии. Но всё решают детали и то, как мы действуем на льду», — сказал Хартли в видео, опубликованном на YouTube-канале «Авангарда».
Напомним, встреча между «Авангардом» и «Ак Барсом» состоится сегодня, 4 марта, в Казани. Начало — в 19:30 мск.
- 4 марта 2022
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