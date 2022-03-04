Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли: между «Ак Барсом» и «Авангардом» уже не осталось секретов. Всё решают детали

Хартли: между «Ак Барсом» и «Авангардом» уже не осталось секретов. Всё решают детали
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги первого матча с «Ак Барсом» в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором омский клуб одержал победу в овертайме со счётом 2:1.

«Мы ждём ещё большего от Казани, поэтому и сами должны прибавить. Если вспомнить серию прошлого года, с каждым матчем интенсивность игры всё нарастала и нарастала. Между «Ак Барсом» и «Авангардом» уже не осталось секретов, мы очень часто встречаемся на площадке. Когда шайба касается льда после стартового вбрасывания, произойти может всё что угодно.

Позавчера перевес был в нашу сторону, последний бросок остался за нами. Это был отличный гол, позволивший повести нам в серии. Но всё решают детали и то, как мы действуем на льду», — сказал Хартли в видео, опубликованном на YouTube-канале «Авангарда».

Напомним, встреча между «Авангардом» и «Ак Барсом» состоится сегодня, 4 марта, в Казани. Начало — в 19:30 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022