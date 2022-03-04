Фетисов рассказал, как российскому спорту извлечь выгоду из международных санкций

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал санкции, наложенные на российский спорт.
«Я плохо отношусь к этой ситуации. Не знаю, на каком основании эти все решения были приняты. Не думаю, что олимпийская хартия позволяет это делать, попирая права спортсменов. Спорт вне политики. Он и был создан как раз во время всяких разборок, чтобы остановить войны, разборки, дать возможность людям соревноваться. То есть основной принцип олимпизма здесь попирается, мне кажется.
Кстати, ведь именно в Санкт-Петербурге избрали нового президента федерации хоккея, который запретил сейчас принимать участие в международных турнирах нашим хоккеистам. Вот таким образом он отблагодарил нас. Не думаю, что у какой-то международной федерации есть сегодня в уставе или в положении пункты о подобных запретах. Поэтому всё, что нужно делать сейчас нашему спортивному руководству, — это собрать аргументы и идти в спортивный арбитраж, может, даже в суд по правам человека. Здесь напрямую попираются права спортсменов.
Если представить самый плохой сценарий, что все санкции надолго. В каком виде вообще будет существовать спорт в условиях полной изоляции? У нас большая страна, будем проводить внутренние соревнования. Уберём неимоверные контракты с иностранцами, вложимся в развитие детского спорта. Рано или поздно конфликт закончится. Сейчас непростое время, можем перегруппироваться. Дать семьям, которые не могут сегодня купить клюшку детям, возможность играть в хоккей, ну и много чего. Поэтому в любой ситуации надо искать положительные моменты. Надо создавать условия в том же хоккее, чтобы не было клубов-олигархов, чтобы у всех были равные возможности, чтобы была конкуренция здоровая. Я уже об этом говорю последние 10 лет. И вот пришло время равных возможностей.
Я думаю, что это пройдёт. Не так, может, быстро, как хотелось бы. Пройдёт. В СССР у нас был сильный внутренний чемпионат и по футболу, и по хоккею, и по баскетболу, и по волейболу. Они приезжали и выигрывали Олимпийские игры и чемпионаты мира. Ещё раз: надо просто пересмотреть все условия. Важно переформатироваться и стать сильнейшими, за счёт в том числе и наших исторических опытов и возможностей.
Этот очень просто сделать. Собираем все деньги, которые платят клубам-олигархам, в лигу и одинаково делим между всеми. И не дискредитировать ни Дальний Восток, ни Сибирь, ни Поволжье. На 5 лет ближайших дать такие равные возможности. Вот и посмотрим, что получится. Я верю, что это даст фантастический результат», — цитирует Фетисова «Фонтанка».
- 4 марта 2022
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