Назаров — об отъезде легионеров из КХЛ: последние 10 лет мы их кормили чересчур хорошо

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров поделился мнением об отъезде легионеров из КХЛ, а также рассказал о тренировочном процессе клуба.



«Тренируемся, всё идёт по плану. Разработали интересную концепцию для ребят, называется «земля – лёд – земля». На самом деле всё просто: у нас зал, лёд, затем велопрогулка. Готовимся к следующему сезону, усердно тренируемся, занимаемся тактическими вопросами. Благодарен ребятам, что выдерживают все нагрузки и требования.



Как профессиональный тренер слежу за плей-офф. Собираемся со штабом и смотрим матчи Кубка Гагарина. Болеем за красивый хоккей. Рад видеть, что болельщики вернулись на трибуны. Не сомневался, что нашей публике интересен спорт, пандемия отступает, это здорово. Мы все этому рады.



Массовый отъезд легионеров из КХЛ? Не секрет, что последние 10 лет мы все кормили легионеров чересчур хорошо. На мой взгляд, надо сделать выводы и больше заниматься российской молодёжью. У нас хорошо работают спортшколы и полностью отлажена вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ. Будем максимально развивать своих доморощенных ребят», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.